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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul’da motosikletin üstünde dans eden kadın maganda yakalandı

İstanbul’da motosikletin üstünde dans eden kadın maganda yakalandı

Trafiği tehlikeye düşürmesi

Mal Varlığı Hapis Cezası Trafik Polisi Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Motosiklette dans etmesi
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Ehliyetine el konulan magandaya bin 237 lira idari para cezası kesildi İSTANBUL

- İstanbul’un çeşitli noktasında motosikletiyle seyrettiği esnada ayağa kalkarak el ve kol hareketleriyle dans eden kadın maganda, sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetine el konulan ve 2 yıla kadar hapisle yargılanacak olan magandaya, bin 237 lira idari para cezası kesildi. İstanbul‘un çeşitli noktalarında motosikletle seyreden kadın bir sürücü, araçların arasında gittiği esnada ayağa kalkmış, el ve kol hareketleriyle dans ederek trafiği tehlikeye düşürmüştü. Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, kadın magandanın 67 DT 207 plakalı motosikleti kullandığını, kimliğinin de Esra U. olduğunu tespit etti. Ehliyetine el konularak para cezası kesildi Çalışmaların ardından adresi belirlenen kadın maganda, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şubeye götürülen magandaya burada, “Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek” maddesinden bin 2 lira, “motorlu bisiklet surenlerin manevra icin isaret verme hali dısında iki elleri ve motosiklet surenlerin devamlı iki elleri ile tasıtlarını surmeleri” maddesinden ise 235 lira olmak üzere toplamda bin 237 lira idari para cezası uyguladı. 2 yıla kadar hapisle yargılanacak Ayrıca sürücünün ehliyeti, “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince ilgili sağlık kuruluşuna sevki yapılarak geçici olarak geri alındı. Şubede işlemleri tamamlanan kadın maganda, “ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi ,üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesinden adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi. (DCC-YM-
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