İstanbul'da millet bahçelerinin açılış töreni gerçekleşiyor

- İstanbul’da yapımı tamamlanan 5 tane Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete açılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Tüm sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımız yemyeşil Millet Bahçelerinde nefes alacak, 7’den 70’e herkes çok güzel vakit geçirecek" dedi.

İstanbul’da farklı ilçelerde yapımı tamamlanan 5 tane Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreniyle hizmete açılıyor. Başakşehir Millet Bahçesinde gerçekleştirilen açılış töreniyle Çırpıcı Millet Bahçesi, Baruthane Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi ve Hoşdere Millet Bahçesi vatandaşların hizmetine sunuluyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkede her alanda seferberlik başlattığını belirterek, "Bunlardan en önemlisi Millet Bahçeleri seferberliğidir. İstanbul’da 5 Millet Bahçesini hizmete açarak bu seferberliğe katkı sağlıyoruz. Ataköy - Baruthane, Zeytinburnu - Çırpıcı, Başakşehir, Kayaşehirve Hoşdere millet bahçelerimizi teşriflerinizle hizmete alıyoruz. Çırpıcı Millet Bahçesi 500 bin, Başakaşehir Millet Bahçesi 360 bin, Kayaşehir Millet Bahçesi 350 bin, Hoşdere Millet Bahçesi 142 bin, Baruthane Millet Bahçesi ise 60 bin metrekare. Toplamda İstanbulumuza 5 Millet Bahçesiyle 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Millet Bahçelerini inşa edilirken coğrafi ve tarihi özelliklerin korunduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Millet bahçelerimizi tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize ve şehrimizin bitki örtüsüne uygun özellikte inşa ettik. Çeşit çeşit ağaç, çiçek ve güllerle donattık. Servi, zeytin, ve erguvan ağaçları diktik. Mevsimlik çiçekler, kokulu güller, sarmaşıklar ve meyve ağaçlarıyla süsledik. Bahçelerimize spor aletleri koyduk, yürüyüş ve bisiklet yolları yaptık. Tüm sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlarımız yemyeşil Millet Bahçelerinde nefes alacak, 7’den 70’e herkes çok güzel vakit geçirecek. Bahçelerimizi inşa ederken coğrafi ve tarihi özelliklerini de koruduk. Bu bağlamda Baruthane’deki tarihi çeşmeyi ve namazgahı ihya ettik. İçerisindeki tescilli yapıları, duvarları ve Hünkar Köşkü’nü de restore ediyoruz. Böylece dünü, bugünü ve yarını birlikte sunan yeni yaşam alanlarını şehrimize kazandırmış oluyoruz" diye konuştu.

Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti: "Her mevsimde İstanbul’un dört bir tarafını ağaçlar, çiçekler ve bitkilerle renklendiriyoruz. İstanbul’da artık baharın gelişini evine dönen laleler müjdeliyor. Yaz mevsimini erguvanlar Sonbahar ve Kış'ı nergis ve menekşeler karşılıyor Ulaşımdan sonra en çok yatırımı çevreye yapıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde kişi başına yeşil alan miktarımız 12 metrekareyi geçti. 10 metrekare olan dünya standardını böylece aşmış olduk.Planladığımız yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz." İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, "25 yıldan beri liderimiz Cumhurbaşkanımızla aziz İstanbul'da belediyecilik tarihi bir noktaya geldi. Yeşil, toprak, su ve hava çocuklarımızın oynayacağı gençlerimizin spor faaliyetlerinin de bulunacağı parklar artık yeni Türkiye'de. Başkanımızın liderliğinde millet Bahçeleriyle buluşuyor. Öyle bir bahçe ki geçmişte, öncemizde, evvelimizde bizler nereden geldik? Hayat vardı, bahçe vardı, mahremiyetimiz vardı. Sadece yavrularımızın gençlerimizin eğlendiği mekanlar değil yaşamın her alanını paylaştığımız mekanlar vardı. Bu binalarda hayatlarımızı idame ettirirken geçmişte özlemini duyduğumuz bahçelere kovuşuyor" dedi.