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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul'da kurbanlık denetimi devam ediyor

İstanbul'da kurbanlık denetimi devam ediyor

araçların kontrol noktasına gelişi

Kurbanlık Hayvan Polis 2010 Yılı Kontrol Noktası Hayvan 

-araçlarda denetim
-kurbanlıkların denetimi

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trafik polisleri ve Jandarma'nın desteğiyle gerçekleştirdiği kurbanlık hayvan denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Veteriner hekimler, canlı hayvanların Anadolu yakasından Avrupa Yakası'na geçişini denetledi. Eksik belgesi olan yetiştiriciler köprüyü geçemedi Küpesiz, belgesiz hiçbir hayvanın sevkine izin verilmezken gerekli belgeleri bulundurmayan yetiştiricilere ve nakil araçlarına yasal işlem uygulandı. Hayvan mevcudiyetinin korunması amacıyla gebe ve damızlık hayvanların kurbanlık alanlara girişine izin verilmemesiyle birlikte 2010 yılında kazanılan 'Trakya Bölgesinin Şap Hastalığından Aşılı Arilik Statüsünün' sürdürülebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarına uymayan kurbanlıkların da Trakya bölgesine geçmesine kurulan kontrol noktasında izin verilmiyor. İçerisinde canlı hayvan bulunan kamyon ve tırlar Jandarma ekiplerince kontrol noktasına yönlendirilirken Veteriner hekimlerce kurbanlıkların denetimleri gerçekleştirildi.

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