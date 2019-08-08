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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da kumar makinesi üreterek internette satan şahıs yakalandı

İstanbul’da kumar makinesi üreterek internette satan şahıs yakalandı

Şüphelinin müşterilere gönderdiği video

( İSTANBUL )- Polis müşteri gibi görüştü, kıskıvrak yakaladı İSTANBUL

Polis Baros Akalan 


- Polis ekipleri, Bağcılar’da imalatını yaptığı kumar makinelerini internet üzerinden satan şahısla müşteri gibi görüşerek şahsı kıskıvrak yakaladı. Şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir şahsın kumar makinesi üreterek internet üzerinden satışını gerçekleştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheliyle müşteriymiş gibi irtibata geçerek görüşme ayarladı. Şüpheli görüşmeden önce müşteri sandığı polise kumar makinesinin nasıl çalıştığını anlattığı bir video göndererek güvenlerini kazanmaya çalıştı. 9 Mart tarihinde şahısla müşteriymiş gibi görüşmeye giden polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Gözaltına alınan Mevlüt Ş. isimli şahsın Bağcılar Barbaros Mahallesi'nde bir dükkanı olduğu, kumar makinelerinin imalatını burada gerçekleştirdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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