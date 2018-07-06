İstanbul’da köpeklere sopalı şiddet kamerada

-Sopayla vurması

-Köpeklerin kaçışması

-Saldırıya uğrayan kadının ağlaması

-Vatandaşın saldırıya uğraması ve kaçması

-Ölü köpekler Kadının ölü köpekleri gömmesi

-Kadının köpekleri caddeye salması

-Köpekleri araçlara saldırması

-Kadının köpekleri kovalaması



( İSTANBUL ) - (Özel)- Arnavutköy’de yaşlı bir kadın sopayla kovaladığı köpeklere saldırdı- Mahallelinin de korktuğu kadının ölü köpekleri toprağa gömdüğü iddia edildi İSTANBUL



- Arnavutköy’de mahallelinin baş belası haline gelen yaşlı bir kadın, çok sayıda köpeği sopayla kovalayıp saldırdı. Mahallelinin de korktuğu kadının köpeklere saldırdığı o anlar kameralara yansırken, yaşlı kadının ölü köpekleri ise evinin bahçesine gömdüğü iddia edilen görüntüler de ortaya çıktı. Saldırıya uğrayarak korkan bir kadın ise hüngür hüngür ağladı. Arnavutköy Merkez Mahallesi’ndeki müstakil bir evde çok sayıda köpekle tek başına yaşayan 63 yaşında Selime Genç isimli bir kadın, mahallelinin korkulu rüyası haline geldi. Gece ve gündüz demeden köpekleri evinden dışarıya çıkartan kadın, vatandaşlara saldırmasını umursamadan sokakta ve caddelerde terör estirdi. Sopayla köpeklere saldırdı, mahallede terör estirdi Mahalleliye saldırısının yanı sıra köpeklere de kötü davranan kadın, elinde sopayla şiddet uygularken görüntülendi. Mahallede resmen terör estiren kadın, zaman zaman sopayla köpekleri kovalayarak onları kapalı alanda zapt etmek için sopayla saldırdı. Dakikalarca süren şiddet ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırıya uğrayan kadın böyle ağladı Öte yandan evin sokağından güpegündüz yürüyen bir kadın ise köpeğin saldırısına uğraması sonucu koşarak kaçtı. Yaşadığı korku sonucu gözyaşlarına hakim olamayan kadın hüngür hüngür ağladı. Gece saatlerinde evine giden bir adam da yine topluca harekete geçen köpekleri hedefi oldu. Mahalleli, bahçesi ölü köpekleri gömmesi nedeniyle mezarlığı dönen kadına bir anca müdahale edilmesini istiyor. Güvenlik kamera görüntülerinde ise kadının dışarıya saldığı köpekleri araçlara ve vatandaşlara saldırttığı görülüyor. (DCC-

