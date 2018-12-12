İstanbul'da kar yağışı - İstanbul Havalimanı - İSTANBUL
- İstanbul Havalimanı'ndan kar yağışı görüntüleri - Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde de kar yağışı etkili oluyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Arnavutköy ilçesi ve istanbul Havalimanı çevresinde de kar yağışı başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün İstanbul 'un yüksek kesimlerinde yaptığı karla karışık yağmur uyarısının ardından, kentte Arnavutköy ve İstanbul Havalimanı çevresinde etkili oluyor. Sabah saatlerinde yağmur şeklinde devam eden yağış, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.Kar yağışı kara ve hava trafiğinde herhangi bir aksamaya olmazken, karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.