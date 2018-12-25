İstanbul'da kar yağışı başladı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da yetkililerin yaptığı son uyarıların ardından kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde ise yağmur sonrası kar yağışı başladı.

Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.

Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

