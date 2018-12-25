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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

Kar yağışından görüntü

Sağanak Yağış Uttu Yağan Kar Yağışı Irak 

-Vatandaşlardan görüntü
-Metrobüsten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'da yetkililerin yaptığı son uyarıların ardından kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde ise yağmur sonrası kar yağışı başladı.
Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü.
Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.
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