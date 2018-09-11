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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da kanlı banka soygunu kamerada

İstanbul’da kanlı banka soygunu kamerada

-Güvenlik kamerası-

Güvenlik Görevlisi Banka Soygunu Polis Ekipleri Banka Şubesi Helikopter 

-Soygun anı
-Gaspçıların içeriye girmesi
-Çalışanı etkisiz hale getirmesi
-Paraları doldurması ve çalması
-Müşteriye silah doğrultması
-Yaşanan panik
-Gaspçıların kaçması
-Yaralının yerde yatması
-Çalışanın yardım etmesi
--Arşiv-
-olay yerinden görüntü
-güvenlik önlemleri
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Şişli’de kasklı iki soyguncu motosikletle geldiği bir banka şubesini soydu- Güvenlik görevlisini silahla yaralayan soyguncular kayıplara karıştı- Banka çalışanı yaralı görevliye kravatıyla tampon yaptı İSTANBUL

- Şişli’de motosikletle bir banka şubesine gelen kasklı iki soyguncunun, 15 bin lira çalarak kayıplara karıştığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Soyguncular tarafından vurulan güvenlik görevlisinin yerde yatması ve çalışanın görevliye yardım etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 14.30 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak üzerindeki bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı 2 soyguncu, güpegündüz motosikletle bankaya geldi. Başındaki kaskla içeriye giren soyguncular, silah doğrulttuğu görevlileri etkisiz hale getirdikten sonra 15 bin lira doldurulan poşeti aldı. O esnada bankanın güvenlik görevlisi ise soyguncuları engellemek istedi. Yaşanan mücadele sonucunda soyguncu, görevliyi bacağından yaralayarak bankadan çıktı. Motosiklete atlayan soyguncu çaldığı paralarla birlikte kayıplara karıştı. Soygun anı ve soyguncu tarafından vurularak yaralanan görevlinin can havli güvenlik kameralarına yansıdı. Soygun anı kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 2 soyguncu koşarak bankaya giriyor. Güvenlik görevlisine silah doğrultan soygunculardan biri önce onu etkisiz hale getiriyor. Diğer soyguncu ise cebinden çıkarttığı poşeti banka görevlisine atıyor. Görevli o esnada paraları poşete doldururken, işlem yapmak için bekleyen müşteri de kenara çekiliyor. Görevlinin paraları doldurmasının ardından poşeti alan soyguncu paraları alarak diğer tarafa geçiyor. Orada güvenlik görevlisiyle boğuşan diğer soyguncu ateş açıyor. Yaralı görevliye böyle yardım etti İçeride ise panik yaşanıyor. Soyguncular ardından koşarak bankadan çıkıyor. Müşteri de yan tarafa geçiyor. Diğer bir görüntüde ise, gaspçı tarafından vurulan görevli acı içerisinde yerde kıvranıyor. Bir süre sonra görevlinin yanına banka çalışanı geliyor. Yaralı adamı yere yatıran çalışan, önce önünü açıyor ardından da kravatını ve gömleğini çıkartıyor. Polis soyguncuları her yerde arıyor Olayın ardından adeta teyakkuza geçen polis ekipleri, kentte geniş çaplı arama gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği çalışmalarda soyguncuların izine rastlanılamadı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, soyguncuları yakalamak için geniş çalışma inceleme başlattı.
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