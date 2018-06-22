İstanbul’da kaçak sigara operasyonu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye’de kaçak sigara imalathanesine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yaptığı çalışmalar sonucunda belirlediği Ümraniye’deki kaçak sigara imalathanesine gece yarısı operasyon düzenledi.

Operasyon yapan ekipler kaçak imalathanede 2 kişiyi suçüstü yakaladı. İmalathanede arama yapan ekipler değeri yaklaşık 500 bin lira olan kaçak sigara ve tütün ele geçirdi. Polis ekipleri kaçak sigara imalathanesinde yakaladıkları iki kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

