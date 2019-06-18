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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul'da iş yeri yangını

İstanbul'da iş yeri yangını

- Yanan iş yerinden detay - Çekmeköy'deki üç katlı bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüİSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Üç katlı iş yerinin çatı katından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.Yangını kısa sürede söndüren ekipler, olay mahalinde bir yavru kedinin mahsur kaldığını fark etti. Ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden kurtararak veterinere götürdü.

Mahsur Kaldı Çatı Katı Polis Güvenlik Önlemi Yavru Kedi 

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