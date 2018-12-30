İstanbul’da hatalı sollama yapan düğün konvoyu kazaya neden oldu

-Konvoyun araya girmesi

-Otomobilin durması

-Motosikletlinin çarpması

-Ayağa kalkıp tepki göstermesi

--Köprüde Yaşananlar-

-Yaşananlar

-Seyrederken otomobile çarpması

-Kontrolü sağlaması

-Tepki göstermesi



( İSTANBUL - ÖZEL)- Ortaköy’de düğün konvoyu hatalı sollama yapınca motosikletli kaza yaptı İSTANBUL - Ortaköy’de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, düğün konvoyundaki araçların hatalı sollama yapması nedeniyle önünde aniden duran otomobile çarptı. Motosikleti kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Beşiktaş Ortaköy Palanga Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 TS 8851 plakalı motosikletlin sürücüsü Emrullah M., karşı şeritten gelen düğün konvoyundaki araçların hatalı sollaması nedeniyle kaza yaptı. Emrullah M., karşı şeritteki araçların hatalı sollaması nedeniyle önünde aniden duran 34 LJ 2311 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç, duruma sinirlenerek konvoydakilere küfürler yağdırdı. O anlar ise kask kamerasına yansıdı. Şehitler Köprüsü’nde ölümden döndü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen diğer bir olayda ise, seyir halinde olan Gürkan Ç, arkasından gittiği otomobil aniden frene bastı. Olay sonucunda kısa kontrolü kaybeden motosikletli, araca hafifçe arkadan çarptı. Kontrolü hemen geri alan motosikletli ölümden dönerken, seyir halindeyken otomobil sürücüsüne ise tepki gösterdi. Yaşananlar ise yine kask kamerasına yansıdı.

