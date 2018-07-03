İstanbul’da feci kaza kamerada

-Kaza anı

-Ortalığın savaş alanına dönmesi

-Vatandaşların paniği ve koşturması

-Mahsur kalan taksi şoförü

-Şoförün çıkartılması

--Cep telefonu kamerası-

-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Vatandaşlar

-Genel ve Detay



( İSTANBUL - ÖZEL)- Sultangazi’de sürücüsü hatalı sollama yapan minibüs 6 aracı biçti- Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza kameralara yansıdı İSTANBUL



- Sultangazi’de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı biçti. Caddenin savaş alanına döndüğü o kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Sürücünün ise olay yerinden kaçtığı ve halen firar olduğu öğrenildi. Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aşırı süratli bir şekilde seyir halinde olduğu öğrenilen bir minibüs sürücüsü, sollama yapmak istedi. Ancak sürücü hatalı sollama yapması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, caddedeki trafikte ve park halinde olan 6 aracı biçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün çıkartılması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalık savaş alanına döndü Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler seyir halindeyken aşırı süratli olduğu görülen minibüs, bir araca çarpıtıyor. Çarptığı araç ise park halinde araçlara çarpıyor. Kaza esnasında vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Vatandaşlar panikle kazaya karışan araçları yanına koşuyor. Aracın çarptığı takside mahsur kalan şoför ise vatandaşlar tarafından çıkartılıyor. Sürücü olay yerinden kaçtı Kaza sonucu minibüsün biçtiği taksinin şoförü araç içerisinde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya karışan araçları caddeden kaldırmak için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve çekici sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, araçları kaldırdı. Akaryakıt dökülen yerlere ise belediye ekipleri tarafından kumlama yapıldı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı. (DCC-ÖFA

