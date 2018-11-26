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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul'da askeri helikopter düştü - drone - İSTANBUL

İstanbul'da askeri helikopter düştü - drone - İSTANBUL

- Helikopterin düştüğü yerin İstanbul 'da askeri helikopter düştü - Sancaktepe'de bir binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü - Helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

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