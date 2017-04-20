İstanbul'da 70 adrese FETÖ baskını



Operasyon kapsamında ekipler, Üsküdar Acıbadem Mahallesi Yaprak Sokak'ta 4 katlı bir binaya girerek burada arama yaptı. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalar gerçekleştirerek birçok kişiyi gözaltına aldı.



GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ



Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

