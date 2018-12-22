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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 2 milyon değerindeki tavus kuşu operasyonu

İstanbul’da 2 milyon değerindeki tavus kuşu operasyonu

Tavus kuşunun görüntüsü

( İSTANBUL )- Yemen uyruklu şahıs, yurtdışından getirdiği elmas ve zümrüt süslemeli altın tavus kuşunu satmak isteyince gasp edildi- Polis gaspçı 12 Suriyeliyi yakaladı İSTANBUL

İnternet Sitesi Polis Merkezi 2 Milyon Dolar Harekete Geç Polis Ekipleri 


- İstanbul’da yurtdışından getirdiği elmas ve zümrüt kaplamalı Altındağ tavus kuşunu satmak için Suriye uyruklu şahıslarla buluşan Yemen uyruklu adam, başına silah dayatılarak gasp edildi. Olay sonrası polis yaptığı operasyonla 12 Suriye uyruklu şahsı gözaltına aldı. Kaidesi ele geçirilen tavus kuşunun kendisi ise bulunamadı. İstanbul’a geçtiğimiz Mart ayında gelen Yemen uyruklu Avad Ali Hasan Al Masri, yurt dışından getirdiği elmas ve zümrüt süslemeli tavus kuşunu Fatih Kapalıçarşı’da bir kuyumcuya emanet bırakarak 2 milyon dolara satmak için alıcı aramaya başladı.
Tavus kuşunun videosunu da antikacıların ilgi gösterdiği bir internet sitesine koyan adamla bir süre sonra alıcı temas kurdu ancak sonra vazgeçti. Olayın ardından Al Masri’yi geçtiğimiz hafta Abdülhadi K. isimli şahıs aradı ve tavus kuşu ile ilgilendiğini söyledi.

Şahıs daha sonra kuyumcuya giderek tavus kuşuna bakarak, eksper incelemesi yaptırdı. Getirttiği eksper tavus kuşunun orijinal olduğunu söyledi.

Başına silah dayayıp gasp ettiler Orijinal olduğunun öğrenmesinin ardından Abdülhadi K., Al Masri’ye tavus kuşunu Esenyurt’ta verdiği adrese götürmesini istedi. Adrese giden adamı burada farklı birkaç kişi karşıladı. O esnada tekrar Abdülhadi K., Al Masri’yi arayarak yanındakilerle beraber yeni verdiği adrese gelmesini ve burada ödemeyi yapacağını söyledi.

Ancak adrese vardıklarında şahıslar, Al Masri’nin kafasına silah dayayarak kutu da bulunan tavus kuşunu alıp kayıplara karıştı. Olayın ardından Yemenli Al Masri polis merkezine giderek şikayette bulundu. 12 kişi gözaltına alındı Şikayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, kamera ve telefon incelemesi sonucunda yapılan tespitlerin ardından operasyon başlattı. Abdülhadi K., Hayat T., Seyfettin E., Suriyeli Muhammed K.S. ve Muhammed Ali A.’nın da arasında bulunduğu 12 kişi operasyonla yakalandı. 2 Suriyeli ülkelerine kaçmak için çıktıkları yolda Bolu’da gözaltına alındı. Kaidesi bulundu, tavus kuşu aranıyor Polis yaptığı aramalarda tavus kuşunun üzerine yerleştirildiği kaidesini buldu. Ancak tavus kuşunun kendisi bulunamadı. Polisin tavus kuşunu bulma çalışması sürerken, Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DCC-EY
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