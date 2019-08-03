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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 12’si çocuk 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

İstanbul’da 12’si çocuk 23 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı

Minibüs sürücüsünün adliyeye sevk edilişi

Minibüs Şoförü Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Sınır Dışı 

-Emniyetten görüntü
-Deniz botunun fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de bekçilerin şüphesi üzerine durdurulan bir minibüste, yurda yasadışı yollarla giren 12’si çocuk Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Gece Kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, önceki gece sabaha karşı şüphelendikleri bir minibüsü durdurarak inceleme yaptı. 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde durdurulan minibüste 12’si çocuk, Afganistan uyruklu 23 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü Muhammet A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramalarda yarım ton kapasiteli 1 deniz botu, 1 şişme bot, kürekler ve göçmenlere ait 23 sırt çantası ele geçirildi. Yapılan soruşturmada sürücü Muhammet A.’nın, Sultangazi İsmetpaşa Mahalllesinden aracına aldığı göçmenler ile Edirne Kınalı mevkiine götürmek üzere 500 lira karşılığında anlaştığı belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderilirken minibüs şoförü Muhammet A. ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. Ekipler, Afganistan uyruklu kişileri yurda getiren göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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