Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul’da 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

- Bir otomobile yapılan baskın anı

Uyuşturucu Operasyonu Yöresel Kıyafet Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Uyuşturucu Baronu 

-- Operasyonda yere yatırılarak gözaltına alınan şüphelinin kelepçelenmesi
-- Otomobilde ele geçirilen uyuşturucu haplar ve kokain paketleri
-- Paketlerde Pablo Escobar’ın fotoğrafının bulunması
-- Otomobilin hava yastığının zulaya çevrilmiş görüntüsü
-- Dedektör köpeği ile bir depoya uyuşturucu operasyonu
-- Baskın düzenlenen depodaki kolilerde astarına uyuşturucu emdirilmiş kıyafetler
-- Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Otomobilin bagaj kısmı ile yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu bölümde yer alan uyuşturucu zulası görenleri şaşkına çevirdi- Kokain paketlerinde Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın fotoğraflarının bulunması dikkat çekti İSTANBUL

- İstanbul’da polisin düzenlediği bir dizi operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo kokain ve kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Her iki baskında 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Küçükçekmece’de bir otomobile yapılan baskında, aracın hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıktı. Operasyonda 1 milyon 800 bin adet extacy hap, 30 kilo civarında kokain ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, kokain paketlerinde Kolombiyalı ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. Narkotik polisince Bakırköy’de dedektör köpekle bir kargo şirketine düzenlenen bir başka operasyonda ise İran yöresel kıyafetlerinin astarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızına da el konuldu. Bu operasyonda ise 3 İranlı gözaltına alındı. - Otomobilde bulunan zula görenleri şaşkına çevirdi Şüphelilerin sorgulaması sonrası yapılan incelemede, araç çalıştırıldıktan sonra ilk olarak arka cam rezistans düğmesine, daha sonramda çocuk kilidi düğmesine basılarak ikinci seviyeye getirildi.
Özel bir kumandaya basıldı ve yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu alan açılınca, burada satışa hazır uyuşturucu haplar ele geçirdi. Şüphelilerin uyuşturucu satışında kullanılmak üzere zula yaptığı otomobile de el konulurken, düzenlenen operasyon saniye saniye polis kamerasına da yansıdı. Elde edilen görüntülerden birinde, takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapılıyor. Aracın bagaj kısmı ile yolcu koltuğundaki hava yastığının bulunduğu bölümde yer alan uyuşturucu zulasında extacy haplar ele geçiriliyor.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
İki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Varİki Aile Çatıştı: Ölü Ve Yaralılar Var
2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!2 İşçi Feci Şekilde Can Verdi!
Kaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya ÇalıştıKaçak Define Avcısı Ölü Taklidi Yaparak Polisten Kurtulmaya Çalıştı
3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış3 Çocuk Annesini Öldürüp, Cenaze Törenine De Katılmış
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı