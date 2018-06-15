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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Arızalanan gemi Kireçburnu Sahile demirledi

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar: Arızalanan gemi Kireçburnu Sahile demirledi

Gemiden görüntü

Kıyı Emniyeti Sahil Güvenlik 3. Köprü 

-Boğazdan görüntü
-3. köprüden görüntü
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Boğazında arıza yapan bir gemi Kireçburnu sahiline demirledi. Arızalanan gemi akıllara geçtiğimiz Nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalıs'ına çarpan gemiyi getirdi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda seyir haline bulunan bir geminin makine bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arızayı fark eden kaptan durumu hemen sahil güvenlik ve kıyı emniyetine haber verdi. Olay yerine gelen kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri gemiyi güvenli bir şekilde Kireçburnu Sahile getirdi. Gemi herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan demirlerken yaşanan olay akıllara nisan ayında Hekimbaşı Salih Efendi Yalıs'ına çarpan gemiyi getirdi.
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