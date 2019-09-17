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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı

İstanbul Adliyesi'nde intihara teşebbüs eden güvenlik görevlisi kurtarılamadı

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Güvenlik Görevlisi 


- İstanbul Adliyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, silahla intihara teşebbüs etti. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi kurtarılamadı. Olay, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde 16.20 sıralarında yaşanmıştı. Adliyede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Ferhat Uçar, iddiaya göre telefonla görüştükten sonra silahını kafasına dayayarak intihara teşebbüs etmişti. Adliye otoparkında yaşanan olay sonrası panik yaşanırken Uçar ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uçar'ın saat 17.30'da hayatını kaybettiği öğrenildi.
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