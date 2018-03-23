İstanbul'a çamur yağdı, oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluştu

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( İSTANBUL )- Oto yıkamacılarda çamur kuyruğu İSTANBUL



- İstanbul'da sabah erken saatlerde yağan yağmur şehri kaplayan toz bulutuyla birlikte çamura dönüştü. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, araçlarının üzerini baştan aşağıya çamur kapladığını görünce gözlerine inanamadı. Araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar, araçlarının üzerini baştan aşağıya çamur kapladığını görünce gözlerine inanamadı. Dün gece yağmurla birleşen toz, yere çamur olarak düştü. Sabah erken saatlerde evlerinden çıkıp iş yerlerine gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yağmurdan etkilenen araçların üzeri tamamen çamurla kaplanırken, araçlarını temizletmek isteyen vatandaşlar oto yıkamacıların yolunu tutu. Oto yıkamacılara akın eden otomobiller nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. “Akşam arabamı yıkatıp aracımı evin önüne çektim, sabah bir kalktım çamur” Çamur olan arabasını yıkatmak için sıra bekleyen Ömer Parmak“ Tertemiz arabaydı sabah kalktığımız da arabamız çamur halindeydi. Sırada bekliyoruz ki arabamızı yıkamak için. Mecburuz sıraya girmeye çünkü araba gerçekten çamurdu. Akşam arabamı yıkatıp aracımı evin önüne çektim, sabah bir kalktım çamur. Camları sileyim dedim ama silinecek gibi de değil. Mecbur geldim bir daha yıkamaya artık. Bayıdır da bekliyorum” diye konuştu.

“Sıra bekliyoruz” diyen Vakted Çalışkan “havadan çamur yağdığı için yıkamak zorundayız. Baya da bir sıra var. arabanın her tarafı çamur oldu. Bugünde çok sıra var” dedi.



