İşsiz gençlere hünnap tavsiyesi

( BALIKESİR -ÖZEL)- Bu meyve, hasılat olsa da olmasa da kazandırıyor BALIKESİR



- Balıkesir’in Ayşebacı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Ayhan İçuz, insan sağlığına birçok faydası olan hünnap meyvesini bahçesinde 5 yıldan bu yana yetiştiriyor. Hünnap yetiştirmenin giderinin az, gelirinin ise yüksek olduğuna dikkat çeken İçuz, "Her derde deva hünnap meyvesine vatandaşların ilgisi yoğun. Genç arkadaşlar iş aramasın, tarlalarına hünnap eksin. Yapılan yeni otoyolla malınız 2 buçuk saate İstanbul pazarında” dedi.

Balıkesir’in Ayşebacı mahallesinde yaşayan Ayhan İçuz, 5 yıl önce tanıştığı hünnap meyvesi sayesinde büyük kazanç elde ediyor. Hünnap meyvesinin hasılatını yaptığında ve hasılatını yapamadığında da olmamış hünnap meyvelerinden sirke yaparak yine de kazandığını söyleyen İçuz, “Hünnap'ı diktiğim sene meyve verdi. Benden gören bir kaç arkadaşta dikti bunları gerçekten çok güzel harika bir meyve. Ağaçlar kırılıyor meyveden. Geçen sene 4 dönüm yerden 4 ton meyve aldık. Bu sene tahminime göre 8-10 ton olur. Cenab-ı Allah bir afet vermezse meyveler dökülmez" dedi.

Kilosunu 8 liradan sattığı hünnap meyvesinin bir çok sağlık problemine de iyi geldiğini söyleyen İçuz, "Bu meyve bağırsakları çalıştırıyor, mide hazmını kolaylaştırıyor, insanı sakinleştiriyor ve antitoksin özelliği var. Faydaları saymakla bitmiyor. Bilenler gelip alıyor. Geçen sene 35-40 bin lira gelirimiz oldu" dedi.

"Üretim masrafı yok" Hünnap meyvesini yetiştirmenin çok basit ve maliyeti olmayan bir iş olduğuna dikkat çeken Ayhan İçuz, "Bu meyvenin sadece sulaması var. İlaçla mücadelesi yok diğerleri gibi. Diğer ağaçlar gibi şeftali yada kayısı, armuta benzer şekil budaması yok. Ben bunları Ocak - Şubat ayında diktim. Mayıs’ın 15’den sonra yaprak çıkartmaya başlıyor. Haziran ayında çiçek açmaya başlıyor. Çiçek açtıktan sonra da her yaprağının dibinden bir çiçek açıyor bu da meyveye dönüşüyor. Hasılatını da Eylül 15’den sonra satmaya başlıyoruz. Burada 4 dönüm yerde 240 ağacım var. Ağaca şekil vermek istenirse 3-4 sene bakımı var ondan sonra kendisi gelişmiş oluyor ve budama bakımı istemiyor. Aralar açılırsa meyve daha güzel olur, kalitesi farklılaşır. Haftada 2 sefer su veriyorum. Döllenme içinde 10 kovan arım var burada. Yaprak açtığı müddetçe çiçek açıyor. Arıda bende bundan istifade ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Her şekilde para kazandırıyor" Hünnap meyvesinin hasılatını yapsa da yapmasa da para kazandığını söyleyen İçuz, "Bu meyve olsa da olmasa da para kazandırıyor. Olmayan ve yere dökülen hünnapları toplayıp bunlardan da sirke yapıyorum ve pazarda hünnap sirkesi olarak satıyorum. Bu meyvenin hasadını yapsan da, yapamayıp yere dökülse de sirke yapma şansın var. Sirkede insanı sakinleştirip idrar yollarını açıyor, kabızlığı önleyici ve ayrıca mikrop kırıcı özelliği var” dedi.

Balıkesir’de hünnap yetiştirenlerin çok az olduğuna değinen Ayhan İçuz, "Ben bunu ekeli 5 sene oldu bu meyve 10 seneden beri piyasaya çıkmaya başladı.

Bende özenerek ektim ve bundan çok mutluyum. Köylülerime bunu ekmelerini tavsiye ediyorum. İstanbul - İzmir arası 2 buçuk saate düşüyor. Biz bu meyve için köylere bin, bin 500 dönüm ekersek 20 milyonluk İstanbul ile komşu olacağız. 2 buçuk saat sonra senin malın toplandıktan sonra İstanbul’da. Tüccar bizim ayağımıza gelecek, biz tüccarın ayağına gitmeyeceğiz. Genç arkadaşlar iş aramayın. Babanızın annenizin tarlası varsa doldurun, bildiğiniz karaçalı bu. Karaçalı'dan meyve alıyorsun. Devlet bu yolları sadece seyahat etmek için açmıyor ki. Kendine pazar bulacaksın. Balıkesir’den 2 buçuk saat sonra İstanbul’da malın. Vatandaşlar bu meyveyi eksin” şeklinde konuştu.