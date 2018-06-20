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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrailli Yerleşimciler 20 Dönümlük Araziye El Koydu

- İsrailli Yerleşimciler 20 Dönümlük Araziye El Koydu

İsrailliler Filistinllerin arazisine zorla alıyor

Tarım Karavan Uluslararası İsrail Tarım Arazisi 

-İsrail ordusu yyerleşimcilerini koruyor

( KUDÜS ) - İsrailli yerleşimciler 20 dönümlük araziye el koydu KUDÜS

- İsrailli yerleşimcilerin, Filistinli vatandaşların yaşadığı yaklaşık 20 dönümlük araziye el koyduğu belirtildi. İsrailli yerleşimciler, Filistinli çiftçilerin topraklarını yetiştirmelerini ve geliştirmelerini engelleyerek, Filistin’in Bani Na'im beldesinde Filistinli bir aileye ait 20 dönümlük tarım arazisine el koydu. İsrailli yerleşimcilerin, 20 dönümlük arazi üzerinde, çadırlar, karavanlar ve bir koyun çiftliği inşa ettiği belirtildi. Öte yandan, Filistinli vatandaşlar tüm yerel ve uluslararası örgütlere İsrail’e ele geçirdiği toprakları geri vermesi için derhal müdahale etmesi çağrısında bulundu.
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