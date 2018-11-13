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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İsrail vurmaya, Gazze roketle karşılık vermeye devam ediyor - KUDÜS

İsrail vurmaya, Gazze roketle karşılık vermeye devam ediyor - KUDÜS

- Gazze şeridinden fırlatılan füzlere karşılık verilmesi KUDÜS (AA) - İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.Sınırın İsrail tarafında bulunan AA kameramanı, Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilme anını görüntüledi.Görüntüde, Gazze'den atılan birkaç roketin İsrail'e ait Demir Kubbe sistemi tarafından havada vurulduğu görülüyor. Roketlerin atıldığı anda bölgeden yükselen siren sisleri ile İbranice uyarı anonsları duyuluyor.Gazze'deki AA muhabirileri ise İsrail'in saldırılarının gece yarısından sonra da devam ettiğini aktardı.İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300'den fazla roket atıldığını, bu roketlerden büyük bir kısmının boş arazilere düştüğünü açıklamıştı.

Savunma Sistemi Muhabir İbrani Saldırı Yükselen 

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