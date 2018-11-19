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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- İsrail Tarım Bakanı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

- İsrail Tarım Bakanı, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrailli Bakanın baskını

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis İslam Gesi İsrail 


- İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, dün sabah saatlerinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nin avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in dün sabah Mescid-i Aksa'nın Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif’e baskın düzenlediğini belirtti.
Geçtiğimiz Eylül ayında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun milletvekillerine Mescid-i Aksa'ya girmelerine izin vermesinin ardından Ariel, Mescid-i Aksa’ya da baskın düzenlemişti. Ariel, Netanyahu'nun izni üzerine iki buçuk yıl sonra Harem-i Şerif'in avlusuna giren ilk İsrailli bakan olmuştu.
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