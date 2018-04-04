'İsrail savaş suçu işledi, sivilleri öldürerek terör eylemleri gerçekleştirdi' - RAMALLAH

: - Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Nasır el - Kudve'nin konuşması"İsrail savaş suçu işledi, sivilleri öldürerek terör eylemleri gerçekleştirdi" - Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Kudve, İsrail ordusunun Gazze'de barışçıl eylemlere katılan 19 Filistinliyi şehit ederek, "savaş suçu" işlediğini söylediRAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Nasır el - Kudve, İsrail ordusunun Gazze'de barışçıl eylemlere katılan 19 Filistinliyi şehit ederek, "savaş suçu" işlediğini belirtti. Kudve, Ramallah 'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 19 göstericiyi 'öldürmezsek bize zarar verebilirler' iddiasıyla "tedbir" amaçlı öldürdüğünü söyledi.
İsrail'in eylemcilere ateş açarak Filistinlileri korkutmak istediğini ifade eden Kudve, "İsrail savaş suçu işledi ve sivilleri öldürerek uluslararası tanımlara göre terör eylemleri gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.Kudve, İsrail askerlerinin "siyasilerin yönlendirmeleriyle" bu suçu işlediğini, yapılanın siyasi hedeflere hizmet ettiğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu durum karşısındaki tepkisinin "yetersiz" olduğunu söylediFetih üyesi, uluslararası toplumun bu tutumunun arkasında "İsrail ve ABD korkusu" olduğunu savundu.Yaşananlar karşısında bağımsız ve şeffaf uluslararası bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini kaydeden Kudve, şunları dile getirdi:"Suç aslında soruşturma gerektirmiyor. Her şey çok açık. Yine de uluslararası toplum yetkilerini kullanıp soruşturma başlatsın. Bunun yanında İsrail'in alınacak herhangi bir karara uymayacağını da biliyoruz."Kudve konuşmasında ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'ı da eleştirdi. Friedman'ın Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini maddi olarak desteklediğine dikkati çeken Kudve, dolayısıyla Büyükelçi'nin savaş "suçlarının da maddi ortağı" olduğunu dile getirdi.Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. - Toprak Günü nedir?İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.