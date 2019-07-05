Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İsrail mermisi Filistinli çocuk Salah'ı hayallerinden kopardı - BEYTULLAHİM

İsrail mermisi Filistinli çocuk Salah'ı hayallerinden kopardı - BEYTULLAHİM

- Beytullahim’deki Özel Cem’iyettul Arabiyye Hastanesi - 15 yaşındaki Filistinli çocuk Mahmud Salah ile röportaj - Salah’ın annesi Ayşe Salah ile röportajBEYTULLAHİM (AA) – ESAT FIRAT – İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde ateş açması sonucu sol ayağından vurulan henüz 15 yaşındaki Filistinli çocuk Mahmud Salah’ın ayağının kesilmesine yol açarken aynı zamanda onu hayallerinden de kopardı.Daha bir ay öncesine kadar Batı Şeria’nın Beytullahim kentine bağlı Hıdır beldesi aktifliği ve oyuna olan tutkusuyla bilinen 15 yaşındaki Salah’a dar geliyordu.Ancak İsrail askerlerinin mermisi bir ay önce Salah’ı hem ayağından hem de hayallerinden kopardı.Salah, bir gün beldesindeki sokaklarından birinde arkadaşlarıyla oynarken, İsrail askerlerinin mermisi sol ayağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Salah’ın tedavisi ampütasyon ile sonuçlandı.İsrail askerlerine taş atmakla suçlanan Filistinli çocuk, bir ay boyunca Kudüs’teki "Sharee Zedek" hastanesinde polis gözetiminde tedavi edildikten sonra Beytullahim’deki Özel Cem’iyettul Arabiyye Hastanesi’ne nakledildi.Salah, hastanedeki yatağından, vurulma anını, gözaltına alınmasını ve ayağının kesilmesi hikayesini AA muhabirine anlattı.Geçen pazartesi günü Beytullahim’deki hastaneye nakledilen Salah, “Yaklaşık bir ay önce arkadaşlarımla mahallede top oynuyordum. İsrail askeri kontrol noktasına doğru çıkan topu almaya giderken bir anda yoğun ateş sesi duydum. Sonra vurulduğumu anladım.” dedi.
Salah, daha sonra İsrail askerleri tarafından vurulduğu yerde gözaltına alındığını ve vurulduktan 2 saat sonra ilk tedavisinin uygulandığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını belirterek, “3 gün sonra uyandım ve ayağımın olmadığını gördüm. Bu benim için büyük bir şoktu ve hala atlatabilmiş değilim.” ifadelerini kullandı. - “Hayata dair hayallerim öldürüldü”Gözyaşları içinde konuşmaya çalışan Salah, “Bu durum benim hayatımı alt üst etti. Herhalde gözaltına alınıp müebbetle yargılansam bundan daha iyi olurdu.” dedi.
Salah, şimdi hayatını nasıl yaşayacağını, arkadaşlarıyla nasıl oynayacağını sorgulayarak, “Eğleniyor, oynuyor ve koşuyordum. Şimdi aciz kalmış haldeyim. Bir engelliye dönüştüm. Hayata dair hayallerim öldürüldü.” diye konuştu.

Hastane Muhabir İsrail Kontrol Noktası Mermi 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı