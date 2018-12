-Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreteri Jean-Pierre Lacroix'un konuşması

-Lübnan İsrail sınırından görüntüler

-Lübnanlı Siyasi Analist Nasser Zeidan'ın konuşması

-Lübnan İsrail sınırından görüntüler



( BEYRUT ) - İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim Orta Doğu'da yeni çatışma korkularını artırıyor BEYRUT



- Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreteri Jean-Pierre Lacroix, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda keşfedilen tünellerle ilgili kışkırtıcı faaliyetlerin riskli olduğunu hatırlattı. Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreteri Jean-Pierre Lacroix, BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada Güney Lübnan'dan İsrail'e olan en az ikisi Mavi Hat'tan geçen 4 tünelin durumundan bahsetti. Lacroix, "Hem İsrail Savunma Güçlerini (IDF) hem de Lübnan Silahlı Kuvvetlerini, söz konusu taahhütleri ve Mavi Hat boyunca hakim sakinliği sürdürme ve herhangi bir tırmanıştan kaçınma niyetini takdir ediyorum. Taraflara, Mavi Hat boyunca kışkırtıcı faaliyetlerin riskli olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı ihlal ediliyor" Lacroix'e göre, tünellerin keşfinden ve IDF'nin onları etkisiz hale getirme operasyonu başladıktan sonra Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL) Mavi Hattın güneyindeki dört tünelin varlığını doğruladı. Lacroix, UNIFIL teknik değerlendirmelerinin, bu tünellerden en az ikisinin Mavi Hattı geçtiğini ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararının ihlal edildiğinin belirlediğini söyledi.



Genel Sekreter Lacroix, "Belirlenen tünellerin yörüngelerini ve noktalarını belirlemek için kapsamlı bir araştırma karmaşık bir görevdir. Yerin 29 ila 46 metre altındaki tünellerin tespit edilmesi zor ve tüneller her iki tarafa duyarlı alanlara ise çok yakındır. Ayrıca, 1701 sayılı Kararın ciddi bir ihlali olsa da, tüneller şu an İsrail tarafında çıkış noktalarına sahip değil" ifadelerini kullandı. "Bu ciddi bir endişe meselesidir" UNIFIL'in tüneller konusundaki araştırmalarını tamamlamak ve İsrail'in ve Lübnan'la birlikte 1701 sayılı Kararı ihlal eden herhangi bir tünelin kesin ve güvenli bir şekilde engellenmesini sağlamak için makul bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Lacroix, "Bu ciddi bir endişe meselesidir. Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan hükümetinin 1701 sayılı Kararı uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesi için acil eylemlerin yapılmasını talep etti. UNIFIL, Lübnan makamlarından, sınırdaki Mavi Çizgiyi 1701 sayılı Kararını ihlal ederek geçen herhangi bir tüneli tespit etmek ve devre dışı bırakmak için misyonların beraber çalışmalarını istedi" açıklamasında bulundu. UNIFIL, Mavi Hat boyunca hassas noktalara ek birlikler ve irtibat ekipleri kurdu. UNIFIL, taraflara sakin olma ve 1701 sayılı Kararı uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme konusunda yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.



Sınırda askerler arasında gerginlik Lübnan basınında çıkan haberlere göre Lübnan askerleri ülkenin güneyindeki dikenli tellerin nereye konması gerektiğine dair İsrail askerleri ile bir anlaşmazlık yaşamasından sonra Salı günü yüksek bir alarm durumuna geçmişti. Olayla ilgili dağıtılan bir videoda elleri tüfekli Lübnanlı ve İsrailli askerlerin Lübnan'ın dikenli telin koyulacağı Meiss Ej Jabal köyünde tartıştıkları görülüyor. Bölgede mevcut bulunan UNIFIL üyeleri ise olaya müdahale ederek askerleri ayırıyor. Videoda yer alan bir Lübnanlı subay, UNIFIL güçlerinden İsraillilerden dikenli telleri zeytin ağaçlarının arkasına koymalarını söylemelerini istiyor. İsrail ordusunun bu ay başlarında Lübnan-İsrail sınırına birçok tünel keşfettiklerini ve tünelleri yok etmek için operasyon başlattığını söylediğinden beri yaşanan ilk olay değil. Lübnanlı Siyasi Analist Nasser Zeidan, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun Lübnan'ı korumak için çalışmalar yaptıklarını ümit ediyoruz. Ancak, Lübnan Ordusu her zaman İsrail'in saldırganlığına karşı koymaya hazır bulunuyor" dedi.

Mavi Hat, 2000 yılında Birleşmiş Milletler tarafından Lübnan ve İsrail arasında belirlenen sınır hattıdır.