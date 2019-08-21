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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail istihbaratı TRT Arapça çalışanı Filistinli gazeteciyi ifadeye çağırdı - NABLUS Haberi

İsrail istihbaratı TRT Arapça çalışanı Filistinli gazeteciyi ifadeye çağırdı - NABLUS Haberi

- Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin İsrail istihbaratı ile görüşmeye gitmeden önce evinde hazırlanması ve yakını ile vedalaşması - Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin İsrail istihbaratı ile görüşme öncesi nişanlısı Muhammed Hayri ile görüntülü telefon konuşması yapması - Havvara İstihbarat Kampı yakınlarında Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune ile röportaj - Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin Havvara İstihbarat Kampı'na girişiİsrail istihbaratı, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanırken işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışı engellenen TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'yi ifadeye çağırdı.Hassune, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus yakınında bulunan Havvara İstihbarat Kampı'na ifade vermeye gitmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir meçhule gidiyorum. Sadece sorguya tabi tutulabilirim, tutuklanabilirim ya da yurt dışı yasağım yenilenebilir. Her şey olabilir ancak iyi şeylerin olmasını ümit ediyorum." dedi.
Kendisine uygulanan yurt dışına çıkış yasağını düşünce ve seyahat özgürlüğünü kısıtlama olarak nitelendiren Hassune, "İsrail hayatımızı zorlaştırıyor. Filistinlileri hiçbir münasebette rahat bırakmıyor ve illa ki bir sorun çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Yurt Dışı Yasağı Muhabir Yurt Dışı İsrail İstihbarat 

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