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18 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
'İsrail'in tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli' - İSTANBUL

'İsrail'in tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli' - İSTANBUL

"İsrail'in tutuklulara yönelik insanlık dışı uygulamaları ifşa edilmeli" - İSTANBUL - Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formundan detaylar - Katılımcılardan detaylar - Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki ile röportajİSTANBUL (AA) - Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, binlerce Filistinlinin somut bir suçlama olmadan işgalci İsrail hapishanelerinde alıkonulduğunu belirterek, ''Şu anda İsrail hapishanelerinde 6 binden fazla Filistinli tutuklu var. Bu tutuklularla ilgili bir an önce çalışmalar yapılmalı, İsrail'in bu insanlara uyguladığı insanlık dışı uygulamalar tüm dünyaya ifşa edilmeli. Bu ifşa İsrail üzerinde bir baskı unsuruna dönüştürülmeli.'' dedi.
Uluslararası Filistin Medya ve İletişim Formu tarafından düzenlenen "Evrensel Medyada Filistin'in Geleceği" konulu konferans, İstanbul 'da devam ediyor.Konferansın ikinci günündeki ''Filistin sorununun küresel söylemi'' başlıklı panelde konuşma yapan Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti Başkanı İsa Karaki, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Filistinlileri tutukladığını söyledi.

İletişim Hapishane Uluslararası İsrail Konferans 

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