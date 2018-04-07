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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İsrail'in şehit ettiği Filistinli gazeteci Murteca'nın cenaze merasimi (1) - GAZZE

İsrail'in şehit ettiği Filistinli gazeteci Murteca'nın cenaze merasimi (1) - GAZZE



: - Filistinli gazeteci Yasir Murteca'nın yaralandığı sırada sedye ile taşınması anı - Cenazenin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması - Cenazenin evine getirilmesi ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesi - Yakınlarının cenaze ile vedalaşması - Cenazenin omuzlarda taşınması İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca (30) için cenaze merasimi düzenlendi.
"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde İsrail askerleri tarafından dün şehit edilen Murteca için düzenlenen cenaze merasimine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Gazze 'deki parlamento Başkanı Ahmed Bahr, çok sayıda vatandaş ve gazeteci hazır bulundu.El - Ömeri Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesinde konuşan Heniyye, Murteca'nın, gerçek bir kahraman olduğunu ve Filistin halkının bu kutsal topraklara bağlılığını gösterebilmenin bedelini hayatıyla ödediğini kaydetti.
Heniyye, Murteca'nın hakikat oklarıyla işgalci İsrail'in yalanlarını vurmak ve ortaya çıkarmak için fotoğraf makinesini alarak görevinin başına geçtiğini ifade etti.
İsrail, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eylemlerde dün 10 kişiyi öldürmüş ve 30 Mart'tan bu yana İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 31'e yükselmişti.Gösterilerde bin 354 Filistinli yaralanmış bunların 33'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi verilmişti.

Kutsal Topraklar Kutsal Toprak Cenaze Namazı İsrail Parlamento 

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