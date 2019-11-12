İsrail'in öldürdüğü Ebu'l Ata'nın cenazesi toprağa verildi - GAZZE

: - İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenaze töreni - Cenaze törenine katılanlar - Cenazelerin evden çıkarılması - Cenazelerin sloganlar ve tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi - Cenaze yakınlarının üzüntüsüİsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla Gazze 'de toprağa verildi. Cenazeye katılan binlerce Filistinli, "Canımız, kanımız feda olsun", "Misilleme misilleme ey direniş" diye sloganlar atarak saldırıyı kınadı ve direniş gruplarından İsrail'e karşılık verilmesi istendi.Ebu'l Ata ve eşinin cenazesi Gazze 'nin doğusundaki Hazreti Ömer Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Eş - Şucaiyye mezarlığında defnedildi.İslami Cihad yöneticilerinden Halid el - Batş, cenaze töreni sırasında yaptığı konuşmada, Ebu'l Ata'nın öldürülmesini karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım