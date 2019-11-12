Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1) - SDEROT

İsrail'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor (1) - SDEROT

- Gazze’den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu çıkan yangın - İsrail itfaiyesinin fabrikadaki yangını söndürmeye çalışması - Yangın sebebiyle yükselen dumanlar - Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat ile röportaj İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine düzenlediği saldırıyla başlayan, Gazze'den atılan roketlerle yükselen tansiyon nedeniyle İsrail 'in güneyinde gergin bekleyiş sürüyor. İsrail askerleri, atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelere giden birçok yolu ulaşıma kapattı.Gazze sınırına yakın bölgelerde sokakların boş olması, artan tansiyon nedeniyle bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini gösteriyor.Tüm okulların tatil edildiği bölgede, tren seferleri de iptal edildi. - Roket fabrikaya isabet ettiÖte yandan Gazze’den atılan roketin Sderot kentinde bir tekstil fabrikasına isabet etmesi sonucu yangın çıktı. İsrail itfaiyesi fabrikadaki yangını söndürmeye çalışırken, alevler çevredeki iş yerlerine de sıçradı.Yanan fabrikanın sahibi Avi Barssessat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bir patlama duyduğunu, iş yerine geldiğinde alevlerle karşılaştığını söyledi.

Barssessat, artan gerilim nedeniyle sabah iş yerini açmadığını, bu sebeple roketin isabet ettiği anda fabrikada kimsenin bulunmadığını ifade etti.

Tekstil Fabrikası Tren Seferleri Muhabir Saldırı Yükselen 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı