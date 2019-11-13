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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (2)

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (2)



: - İsrail'in hava saldırısında yıkılan evler - İsrail'in hava saldırısında yıkılan evlerin enkazından eşyalarını toplayan Gazze liler - Evin enkazındaki çocuk oyuncakları İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze 'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi.Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 50 olduğu kaydedildi.İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan Gazze liler, evlerin enkazından kullanılabilir durumda olan eşyalarını topladı.

Hava Saldırısı İsrail Yazılı Açıklama Saldırı 

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