İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (2)
: - İsrail'in hava saldırısında yıkılan evler - İsrail'in hava saldırısında yıkılan evlerin enkazından eşyalarını toplayan Gazze liler - Evin enkazındaki çocuk oyuncakları İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze 'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 16 kişinin öldüğü belirtildi.Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 50 olduğu kaydedildi.İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan Gazze liler, evlerin enkazından kullanılabilir durumda olan eşyalarını topladı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım