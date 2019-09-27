İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

- Filistin lilerin namaz kılması - Filistin lilerin bayraklarla yürümesi - İsrail güçlerinin biber ve ses gazlarıyla müdahalesiKudüs'ün güney doğusundaki es - Sevahire beldesinde toplanan bir grup Filistin li, İsrail'in bölgedeki yeni Yahudi yerleşim birimi inşasına karşı gösteri düzenledi. İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
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