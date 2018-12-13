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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi - GAZZE

İsrail'in 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi - GAZZE



: - Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericilerin yürüyüşü - İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab ile röportaj - Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkililerinden Talal Ebu Zarife ile röportaj - Göstericilerin taşıdıkları dövizler Gazze 'de İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'te 3 Filistinliyi öldürmesi protesto edildi.Ulusal İslami Güçlerin çağrısıyla Gazze 'deki Meçhul Asker Anıtı bahçesinde düzenlenen gösteride, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Gazze 'de 3 Filistinliyi öldürmesine tepki gösterildi.Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in ihlallerini kınadı.Gösteriye katılan Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi (FDKC) yetkililerinden Talal Ebu Zarife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in direnişçilere karşı vahşice suçları ile idamları kınadığını belirterek, işgale karşı direnmenin uluslararası örf ve kanunlara göre bir hak olduğunu ifade etti.
Yaşananların dünyaya İsrail'in yaptıklarının terör olduğunu gösterdiğini aktaran Ebu Zarife, işgalcilere karşı direnişte kararlı olduklarını söyledi.

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da direnişçilerin takip edilmesi ve suikast düzenlenmesinin Filistin direnişinin iradesini kırmayacağını, işgal devam ettikçe mücadelenin süreceğini kaydetti.
Şihab, İsrail'in bu yaptıklarına Filistinliler tarafından cevap verilmesi gerektiğini ifade etti.

Protesto İslam Muhabir Uluslararası İsrail 

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