İsrail güçlerinin WAFA baskını protesto edildi - RAMALLAH
: - Ramallah kentinde bulunan WAFA'nın genel merkezi önünde toplanan Filistinli gazeteciler - Filistinli gazetecilerin taşıdıkları dövizlerden detaylar İsrail güçlerinin dün Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya düzenlediği baskın işgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Filistinli gazeteci tarafından protesto edildi.Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan WAFA'nın genel merkezi önünde toplanan Filistinli gazeteciler, İsrail güçlerinin dün ajansın Ramallah ofisine düzenlediği baskına tepki gösterdi.İsrail'in baskın nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirten göstericiler, Filistinli gazetecilerin sık sık İsrail'in baskı ve ihlallerine maruz kaldığını ifade etti.