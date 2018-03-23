İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaralandı - RAMALLAH
: - Filistinli gençler çöp bidonlarını siper olarak kullanması - Filistinli gençlerin El - Mezraa beldesinde yolu kapatması ve lastik yakması - İsrail askerlerinin gösteriye müdahale etmesi - Göstericilerin sapanla taş atarak karşılık vermesiRAMALLAH (AA) - İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 10 kişi yaralandı.Filistinliler, ABD'nin Kudüs kararı ile Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde gösteriler düzenledi. İsrail askerleri Ramallah 'taki El - Mezraa beldesinde göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin müdahalesinde 4 Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, onlarca Filistinli gazdan etkilendi.Öte yandan Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefer Kaddum beldesindeki Halk Direnişi Koordinatörü Murad İsteyvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına karşı ve 15 yıldan beri kapalı olan bir caddenin açılması için düzenlenen gösteriye İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığını belirtti. İsteyvi, yaralıların Rafidya Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı.