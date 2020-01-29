Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Kapılar kapatıldı, 2 Filistinli gözaltına alındı

- İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın - Kapılar kapatıldı, 2 Filistinli gözaltına alındı

Gözaltı

Bild İsrail Kışla 

-Detay

( KUDÜS ) - İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın- Kapılar kapatıldı, 2 Filistinli gözaltına alındı KUDÜS

- İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak 2 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği ifade edildi. Yerel kaynaklar baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın avlusundan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail güçlerinin baskın sonrası Mescidi Aksa'da bulunan Müslümanları dışarı çıkarttığı belirtildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
İsrail-Gazze Sınırında Gerginlikİsrail-Gazze Sınırında Gerginlik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı