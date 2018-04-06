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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH



: - Ramallah kentine bağlı El - Bire beldesinde toplanan göstericiler - Göstericilerin lastik yakması - İsrail askerlerinin müdahalesi - Göstericilerin taş atması ve yol İşgal altındaki Batı Şeria'da "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle düzenlenen gösterilere İsrail güçleri müdahale etti. Ramallah kentine bağlı El - Bire beldesinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi.

Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Plastik Mermi İşgal Mermi 

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