İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - RAMALLAH
: - Ramallah kentine bağlı El - Bire beldesinde toplanan göstericiler - Göstericilerin lastik yakması - İsrail askerlerinin müdahalesi - Göstericilerin taş atması ve yol İşgal altındaki Batı Şeria'da "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle düzenlenen gösterilere İsrail güçleri müdahale etti. Ramallah kentine bağlı El - Bire beldesinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirildi.