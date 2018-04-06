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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - NABLUS

İsrail güçlerinden Batı Şeria'daki gösterilere müdahale - NABLUS



: - Nablus 'un güneyindeki Beyta beldesi girişinde toplanan göstericiler - Göstericilerin lastik yakması ve yol kapatması - İsrail askerlerinin müdahalesi - Filistinli göstericilerin taş atması - İsrail askerlerinin zırhlı araçlarıİşgal altındaki Batı Şeria'da "Filistin Toprak Günü" münasebetiyle düzenlenen gösterilere İsrail güçleri müdahale etti.Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Beyta beldesi girişinde toplanan Filistinliler gösteri düzenlendi.
İsrail askerleri düzenlenen gösterilere müdahalesinde gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.Batı Şeria'daki Filistinliler, cuma namazı sonrası düzenledikleri gösterilerle Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veriyor.Filistinli farklı gruplar tarafından Toprak Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde ve askerlerle temas noktalarında gösteri düzenleme çağrısı yapılmıştı.

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Cuma Namazı Göz Yaşartıcı Gaz Plastik Mermi 

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