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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

- İsrail güçleri, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

Gays’n tutuklama anı

( KUDÜS ) KUDÜS

Polis İsrail 


- Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays ve 8 Filistinli, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail güçler, evine zorla girdiği Kudüs Valisi Adnan Gays’ın gözaltına aldı. İsrail polisi ve istihbaratı Gays’ın evine düzenlenen baskının ardından açıklama yapmadı. Gays, 3 yıllık görevi boyunca 13 kez gözaltına alındı. Öte yandan İsrail güçleri 8 Filistinlinin gözaltına alınması konusuna da değinerek, “Terörist faaliyetlerde bulunmalarından şüpheleniyoruz” dedi.

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