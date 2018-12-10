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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede - RAMALLAH

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede - RAMALLAH



: - İsrail güçlerinden detaylar - İsrail Güçlerinin Ramallah kentine düzenlediği baskından detaylar - Filistinlilerin İsrail askerlerine karşılık vermesi - İsrail güçlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesiKUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin kuzey girişinde birçok ev ve iş yerine baskın düzenledi.
Bölgedeki bazı güvenlik kameralarına da el koyan İsrail güçlerine Filistinliler tepki gösterdi.Olayların büyümesinin ardından İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.İsrail güçleri Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.Arbedede şu ana kadar yaralanan olmadığı bildirilirken bölgedeki gerginliğin devam ettiği aktarıldı.İsrail güçleri, dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılmasının ardından bölgedeki baskınlarını artırdı. Ramallah kentinin bazı girişlerini kapatan ve Ramallah 'a bağlı beldelere baskın düzenleyen İsrail güçleri en az 16 Filistinliyi de gözaltına aldı.Yasa dışı Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında dün akşam durakta bekleyenlerin üzerine hareket halindeki bir araçtan ateş açılması sonucu biri ağır olmak üzere 6 İsrailli yaralanmıştı.Olayın ardından araçta bulunan saldırgan veya saldırganlar bölgeden kaçmıştı.

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