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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrail güçleri Gazze sahilinde 25 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

İsrail güçleri Gazze sahilinde 25 Filistinliyi yaraladı - GAZZE

- Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösteriden detaylar - Ellerinde Filistin ve Türk bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar - İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi - Yaralanan göstericilerin sedye ile taşınması ambulanslara taşınması - Gösteriye katılan balıkçı teknelerinden detaylar GAZZE (AA) - İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen eyleme müdahalesinde 25 Filistinli yaralandı. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından "Normalleşmeye karşı mücadele için ayaklanma" sloganıyla 16'ncısı düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.İsrail'in yaklaşık 12 yıldır aralıksız kara, deniz ve havadan bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etmek ve kaldırılması talebini yinelemek için kuzey sahilinde düzenlenen eyleme katılmak amacıyla Gazze 'den onlarca kayık denize açıldı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el - Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze 'nin kuzey sınırı yakınlarında gösteri düzenleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu 25 Filistinlinin çeşitli şekillerde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Kudra, yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 15 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yaşam Mücadelesi Protesto Göz Yaşartıcı Gaz İsrail Yazılı Açıklama 

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