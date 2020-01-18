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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı

- İsrail güçleri Filistinli yaşlı kadını gözaltına aldı

Yaşlı kadının gözaltına alınması

Yaşlı Kadın Bıçaklı Saldırı Gesi İsrail Saldırı 

-Detay

( KUDÜS ) KUDÜS

- İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir yaşlı kadını gözaltına aldı. Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa yakınları Bab el-Amud bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinli yaşlı bir kadın, İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. Filistinli kadının İsrail güçleri tarafından Bab el-Amud bölgesi yakınındaki soruşturma merkezine götürüldüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar, olay sonrası İsrail güçlerinin bölgeyi yoğun güvenlik altına alarak Mescidi Aksa'nın bazı kapılarını kapattığını belirtti.

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