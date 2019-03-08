İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı (1) - RAMALLAH
: - Ramallah 'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler - Filistinli gençlerin beldedeki yolu ayıran tellere asılması ve tellere lastik koyarak yakması - İsrail askerlerinin Filistinli gençlere müdahale etmesi - Filistinli gençlerin telleri kesmesi - İsrail askerlerinin müdahalesinde yaralananların taşınması ve ambulansın geçişi - İsrail askerlerinin göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmesi - Filistinli gençlerin taş atması - Göstericilerin Filistin bayrakları taşıyarak ilerlemesi - Filistinli gençlerin tellerin olduğu bölgeye lastik yığması - Tellere bayrak asılmasıİsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahale ederek 7 Filistinliyi yaraladı. Ramallah 'a bağlı Beyt Sira beldesi yakınında toplanan Filistinliler, İsrail güçleri tarafından pazartesi günü "araçlı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla şehit edilen ve cenazelerine el konulan 2 Filistinli gencin naaşlarının ailelerine teslim edilmesi için gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 4 Mart'ta Ramallah yakınındaki Kefr Nima köyünün girişinde 2 Filistinlinin şehit edilmesine ve İsrail zulmüne tepki gösterdi.İsrail güçleri, göstericilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.Filistinli sağlık ekiplerinin aktardığı bilgiye göre, İsrail güçlerinin plastik mermiyle vurduğu 5 Filistinli yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.İsrail güçleri, pazartesi günü Ramallah yakınlarındaki Kefr Nima köyü girişindeki İsrail askerlerine "araçlı saldırı" girişiminde bulundukları iddiasıyla 20 yaşındaki Emir Derrac ile 29 yaşındaki Yusuf Enkavi'yi şehit etmiş, Filistinli şehitlerin cenazelerine de el koymuştu.İsrail ordusu, olayda 2 İsrail askerinin yaralandığını açıklamıştı.
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