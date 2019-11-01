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01 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- İsrail'den Gazze'ye Hava Ve Topçu Saldırısı

- İsrail'den Gazze'ye Hava Ve Topçu Saldırısı

araziden görüntü

İsrail Saldırı 

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-Binyamin Netanyahu'nun açıklaması
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( GAZZE ) - İsrail'den Gazze'ye hava ve topçu saldırısı GAZZE

- İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.
İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait iki askeri noktaya hava ve topçu saldırıları düzenledi.
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan rokete karşılık Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği iki askeri noktaya hava ve topçu saldırısı düzenlediğini duyurdu. Yerel kaynaklar, saldırıda kimsenin yaralanmadığını ifade etti.

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