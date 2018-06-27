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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı - GAZZE



: - İsrail'in hava saldırısı sonrası yanan araçtan detaylarGAZZE (AA) - İsrail ordusu, Gazze 'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.Ordunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, Gazze 'den İsrail topraklarına atıldığı iddia edilen roketlerden Hamas sorumlu tutularak, bu roket saldırılarına karşılık Gazze 'nin kuzeyindeki Hamas'a ait iki gözlem merkezinin hedef alındığı kaydedildi.Açıklamada ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir süre önce Gazze 'nin doğusunda "yanan uçurtma" ve helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" hazırladığı iddia edilen, Hamas'a ait bir aktivistin aracına saldırı düzenlediği teyit edildi.

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