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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
- İsrail’den cinayet videosu

- İsrail’den cinayet videosu

İsrail askerinin Filistinli genci hedef alması ve ateş etmesi

( GAZZE ) GAZZE

Sosyal Medya Keskin Nişancı İsrail Cinayet Saldırı 


- İsrail askerlerinin, Gazze-İsrail sınırında silahsız Filistinli bir gence ateş açtığı anı görüntüye aldığı ortaya çıktı İsrail askerlerinin Gazze-İsrail sınırındaki silahsız Filistinli bir genci uzaktan nişan alıp, silahla yaraladığı bir video ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından çekilen saldırı videosu kısa zamanda bölgedeki sosyal medya paylaşım sitelerinde paylaşıldı. 1 dakika 16 saniyelik videoda telle çevrili sınıra yaklaşan Filistinli bir gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu kameraya yansıyor. İsrail askerlerinin kaydın alındığı tüfeği kullanan keskin nişancıya "mavi giyen olanı durduğu zaman vur" diye emir verdiği duyuluyor. Öte yandan, keskin nişancı pembe tişört giyen Filistinli genci hedef aldığını söyleyip o gence ateş ediyor. Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor. Silah sesinin ardından onlarca Filistinli vurulan genci hastaneye kaldırmak için bölgeye geliyor ve genci oradan alıyor. Filistinli gencin vurulmasının ardından bölgeden çok sayıda ambulans sesi yükseliyor. Filistinli kaynaklar yaşanan olayın Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaşandığını ifade etmesine karşılık İsrail cephesi görüntülerin aylar öncesine ait olduğunu iddia ediyor. Konu hakkında soruşturmanın da başlatılmış olduğunu söyleyen İsrail, yapılan tüm eleştirileri reddediyor.
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