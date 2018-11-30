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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
İsrail'deki Araplardan yıkım karşıtı gösteri - LOD

İsrail'deki Araplardan yıkım karşıtı gösteri - LOD



: - Arap milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişinin pankartlarla yürümesi - Gösteriye katılanların sloganlar atması - Gösteriye katılanların kentteki polis merkezine kadar yürümesi - İsrail yönetiminin evini yıktığı kişilerden Riham Şaban ile röportajArap milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, Tel Aviv yakınlarındaki Lod kentinde, İsrail 'in Araplara ait evleri yıkmasını protesto etti.Lod Kenti Halk Komitesi'nin çağrısı üzerine "Susmamalıyız" sloganıyla düzenlenen gösteriye, İsrail parlamentosundaki bazı Arap milletvekilleri ve yerel meclis başkanlarının yanı sıra yüzlerce kent sakini katıldı.
Göstericiler, cuma namazının ardından kentteki polis merkezine kadar yürüdü. - İsrail , yıkım durdurma kararını dikkate almadı İsrail yönetiminin evini yıktığı kişilerden Riham Şaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evim, 20 yıl önce inşa edildi. Eşim ve çocuklarımla beraber 7 kişilik bir aile olarak o evde yaşıyorduk." dedi.
Şaban, "Son zamanlarda evin içinde genişletme çalışması yaptık. Çalışmamızı 1 ay önce tamamladığımızda bize evin tamamının yıkılacağı kararını ilettiler. Bunun üzerine mahkemeye başvurdum. Ancak İsrail yönetimi evi boşaltma emri getirerek bizi zorla evden çıkardı ve mahkemenin yıkımı durdurma kararına rağmen evi yıktı." diye konuştu.
İsrail yönetiminin sadece Arap vatandaşlara ait evleri yıktığını ve bunun bir ırkçılık olduğunu belirten Şaban, kentte onlarca yıl önce inşa edilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya bulunan yaklaşık 100 ev olduğunu dile getirdi.

Polis Merkezi Meclis Başkanları Cuma Namazı Irkçılık Parlamento 

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