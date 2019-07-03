İsrail'de ırkçılık karşıtı gösteriler sürüyor - TEL AVİV
- Tel Aviv ’deki Menahim Begin Caddesinde toplanan göstericiler - Meydanda önlem alan İsrail güvenlik güçleri - Yolu trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahalesi - Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanması - Göstericilerin gözaltına alınması - Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail’in farklı bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi - İsrail'deki ırkçılık karşıtı gösterilerde 10 eylemci gözaltına alındıTEL AVİV (AA) - Etiyopya asıllı 19 yaşındaki İsrail vatandaşı Solomon Tekah'ın polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi nedeniyle İsrail’in çeşitli bölgelerinde ırkçılık karşıtı gösteriler düzenlendi. Irkçılık karşıtı gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tel Aviv ’deki Menahim Begin Caddesi oldu. Bölgede toplanan bir grup gösterici ırkçılık karşıtı sloganlar atarken, Etiyopya asıllı Tekah’ın öldürülmesini protesto eden pankartlar taşıdı.Zaman zaman Menahim Begin Caddesi'ni trafiğe kapatmaya çalışan göstericilere polis müdahale etti.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5’i Tel Aviv ’deki gösteride olmak üzere 10 gösterici gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım